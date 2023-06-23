В Омске 16-летнего мальчика убило током при попытке починить компьютер

Возбудили уголовное дело

ОМСК, 23 июня. /ТАСС/. Следственные органы Омской области возбудили уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка, который, по предварительным данным, погиб от удара током при попытке починить компьютер. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального СУ СК России по Омской области.

"По версии следствия, ребенок пытался самостоятельно провести ремонт компьютера, не отключив его от источника питания, в результате короткого замыкания произошел смертельный удар током", - сообщили в пресс-службе.

Тело 16-летнего мальчика нашли 22 июня с признаками поражения электрическим током. По факту его гибели возбудили уголовное дело по 109 статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".