23 июня, 12:43
Крушение батискафа "Титан" в Атлантике

Магнат из США с сыном отказались от погружения на "Титане", несмотря на скидку в $200 тыс.

Они опасались за свою безопасность

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Американский финансист Джей Блум с сыном Шоном отказались от погружения на батискафе "Титан" к месту гибели лайнера "Титаник", несмотря на скидку в $100 тыс. за место, из-за опасений за безопасность. Об этом в пятницу миллиардер сообщил на своей страничке в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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Основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш долго уговаривал Блума приобрести билеты "всего по $150 тыс.", уверяя, что экспедиция "безопаснее, чем переход пешеходом улицы". По словам же магната, он не раз "высказывал опасения по поводу погружения на батискафе". Но Раш повторял, что "полет на вертолете или погружение с аквалангом" опаснее, чем путешествие к "Титанику".

Из-за отказа Блума возможностью увидеть затонувший в 1912 году лайнер воспользовались пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, студент университета Стратклайда в Глазго. С ними на борту находились сам Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле и британский миллиардер Хэмиш Хардинг. 

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СШАКрушение батискафа "Титан" в Атлантике
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