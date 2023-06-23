23 июня, 13:18

Суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца россиянина по уголовному делу о госизмене

Фабула уголовного дела неизвестна, так как материалы имеют гриф "секретно"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы в рамках уголовного дела о государственной измене удовлетворил ходатайство следствия и арестовал гражданина РФ на два месяца. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в суде.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хецоидзе Г. Л. удовлетворено", - сказала собеседница агентства.

Хецоидзе инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Фабула уголовного дела неизвестна, так как материалы имеют гриф "секретно". 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация