Сотрудники МВД задержали в метро Москвы подозреваемых в поджоге трех релейных шкафов

Возгорание релейных шкафов произошло в районе станций Москва-Товарная - Павелецкая - Варшавская

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали в метро Москвы подозреваемых в поджоге за денежное вознаграждение трех релейных шкафов в районе станций Москва-Товарная - Павелецкая - Варшавская. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральном округу.

В дежурную часть ЛУ МВД России на станции Москва-Павелецкая поступило сообщение от работников железной дороги о возгорании трех релейных шкафов в районе станций Москва-Товарная - Павелецкая - Варшавская. Установлено, что возгорание произошло в результате поджога. "В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники УТ МВД России по ЦФО совместно с сотрудниками ФСБ России по Москве и Московской области, сотрудниками УВД на московском метрополитене ГУ МВД России по Москве и ГУТ МВД России установили личность двух подозреваемых в поджоге, их местонахождение и задержали на одной из станций столичного метро", - сказали в пресс-службе.

В управлении на транспорте МВД по ЦФО добавили, что задержанными оказались мужчины 1995 и 1997 годов рождения. "Со слов задержанных, на преступление они пошли ради денежного вознаграждения. Задержаны по ст. 91-92 УПК РФ", - отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей (ч. 1 ст. 267 УК РФ). В настоящее время следствием рассматривается вопрос о переквалификации его на статью о диверсии (ст. 281 УК РФ). Санкция предусматривают до 20 лет лишения свободы.