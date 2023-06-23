В Красноярском крае бывшего прокурора района осудили на 10,5 года за взятки

Управление Генеральной прокуратуры России по Сибирскому федеральному округу сообщило, что его также на 6 лет лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления

КРАСНОЯРСК, 23 июня. /ТАСС/. Советский районный суд Красноярска приговорил бывшего прокурора Березовского района к 10 годам и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима за взятки и покупку спецтехники для негласного получения информации. Об этом в пятницу сообщило управление Генеральной прокуратуры России по Сибирскому федеральному округу.

"Советский районный суд г. Красноярска вынес приговор бывшему прокурору Березовского района Красноярского края, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных статьей 138.1 (незаконное приобретение специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации), пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в крупном размере) <…>. В соответствии с приговором суда бывшему прокурору района назначено наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Бывшего прокурора на 6 лет лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Также его лишили классного чина - советник юстиции.

Суд установил, что в мае 2019 года прокурор Березовского района при посредничестве представителей компании "Сибирская Венеция" и своего брата получил от руководителя этого предприятия взятку в размере 500 тыс. рублей. "Кроме того, в 2017 году прокурор Березовского района незаконно приобрел специальное техническое средство с целью прослушивания разговоров подчиненных работников. Это устройство было обнаружено и изъято в его служебном кабинете в ходе проведения обыска. Суд признал указанных лиц виновными в инкриминируемых им деяниях. <…> Брату бывшего прокурора района назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 4 млн рублей", - пояснили в ведомстве.

Представителю компании "Сибирская Венеция" назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.