Под завалами рухнувшего в Александрии дома могут быть люди

Как отметил губернатор одноименной провинции Мухамммед Тахер аш-Шериф, в нескольких близлежащих госпиталях объявлено чрезвычайное положение на случай приема раненых

КАИР, 26 июня. /ТАСС/. Под завалами 13-этажного здания, рухнувшего в понедельник в Александрии, могут находиться люди. Об этом сообщил губернатор одноименной провинции Мухамммед Тахер аш-Шериф.

"Власти Александрии получили информацию, что под обломками рухнувшего здания могут быть люди", - приводит его слова телеканал Al-Hadath.

ЧП произошло в районе Монтаза. По последним данным, пострадали четыре человека. Отряды гражданской обороны разбирают завалы. На месте дежурят более десятка машин скорой помощи. Как указал губернатор, в нескольких близлежащих госпиталях объявлено чрезвычайное положение на случай приема раненых.

По данным СМИ, на каждом этаже здания было пять квартир. Сведения о количестве проживавших в нем до последнего времени людей разнятся. Городские власти заверяют, что дом некоторое время назад был передан ремонтно-строительному управлению Александрии. Очевидцы же говорят, что в нем проживали по меньшей мере несколько семей - выходцы из Судана.

Египетская прокуратура начала расследование обстоятельств ЧП, в следственные органы доставлен владелец дома.

Как сообщило Генеральное консульство России в Александрии, информации "относительно наличия среди пострадавших граждан России к настоящему моменту [в диппредставительство] не поступало". Генконсульство отметило, что по данному поводу "находится на постоянной связи с руководством провинции и профильными египетскими органами".