Отмена режима КТО и приговор ученому ЦАГИ по делу о госизмене. Главные события 26 июня

Отмена режима КТО после мятежа ЧВК "Вагнер"

Режим контртеррористической операции отменили в Москве, Подмосковье и Воронежской области. В этих регионах он вводился впервые в истории в связи с попыткой вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". В УФСБ сообщили, что на текущий момент на территории Московского региона обстановка стабильная

Приговор ученому ЦАГИ по делу о госизмене

Мосгорсуд приговорил к 12 годам по делу о государственной измене профессора МФТИ, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского Валерия Голубкина. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Как утверждают представители защиты, в 2018 году Голубкин работал в международном проекте HEXAFLY-INT по созданию гиперзвукового пассажирского самолета. Следствие заявило, что в двух отчетах по проекту, которые он по указанию своего начальника передал коллегам из Нидерландов, содержалась гостайна.

Продление запрета на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен

Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2023 года действие ответных мер в связи с установлением предельной цены на российские нефть и нефтепродукты. Поставки запрещаются при условии, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование ценового потолка, введенного западными странами.

Проверка передового пункта управления Западной группировки войск

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск в зоне спецоперации. Глава Минобороны заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении боевых задач на основных тактических направлениях.

Приговор за убийство владельца "Мясной империи"

Мособлсуд приговорил Александра Мавриди к 20 годам за убийство владельца "Мясной империи" Владимира Маругова и другие преступления. Его сообщникам назначили от 6,5 до 13 лет колонии. Убийство коммерсанта произошло из-за его развода с женой. Мавриди испытывал к ней личную симпатию и решил ликвидировать Маругова, чтобы имущественный конфликт между супругами, вызванный их разводом, разрешился в пользу Татьяны.