В Греции после дебоша в самолете задержали двух россиян

Как сообщила и.о. генерального консула РФ в Салониках Юлиана Гайфутдинова, пилот совершил внеплановую посадку

АФИНЫ, 26 июня. /ТАСС/. Двое россиян были задержаны в воскресенье в Греции после дебоша на борту самолета, направлявшегося из Великобритании в Турцию, из-за чего пилот совершил внеплановую посадку. Об этом сообщила в понедельник ТАСС исполняющая обязанности генерального консула РФ в Салониках Юлиана Гайфутдинова.

"Насколько нам стало известно, по данным полиции, россияне, по всей видимости, устроили дебош на борту самолета, - сказала она. - Рейс вынужденно сел в аэропорту города Салоники. Судебное заседание назначено по ним на 22 ноября, но они вчера вечером рейсом [компании] Turkish Airlines улетели в Стамбул. Их не стали держать, и дали спокойно улететь".

На вопрос о том, следует ли россиянам присутствовать на суде в ноябре, дипломат ответила: "Я не знаю. Это уже их ответственность. Их отпустили. Они спокойно купили билеты и направились дальше в Стамбул. Первым пунктом их назначения, насколько мне известно, был турецкий Даламан. По нашей информации, они благополучно улетели в Стамбул".

Греческая газета Proto Thema сообщила в воскресенье, что местная полиция задержала 39- и 49-летнего граждан РФ за нарушение правил безопасности во время перелета по маршруту Манчестер - Даламан. Самолет экстренно сел в Салониках. Россиянам были предъявлены обвинения в совершении ряда правонарушений. В частности, как отмечает издание, во время полета они в состоянии алкогольного опьянения вели себя агрессивно по отношению к бортпроводникам. При обыске мест, где сидели граждане РФ, были обнаружены пустые бутылки из-под спиртных напитков.