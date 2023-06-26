В Молдавии задержали граждан, переправлявших в ЕС уклоняющихся от призыва украинцев

По данным следствия, граждане Молдавии намеревались нелегально перевезти украинцев через Днестр, на какое-то время разместить их на территории республики, а затем переправить в Румынию

КИШИНЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Молдавии задержали трех граждан республики по делу об организации маршрута для незаконного пересечения границы, которым пользовались уклоняющиеся от призыва в армию граждане Украины.

"Трое молдавских граждан находятся под следствием за организацию нелегальной миграции. Им были переданы финансовые средства в размере $20 тыс. для облегчения незаконного проезда из Украины в Молдавию четырех граждан Украины", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале пресс-службы Пограничной полиции Молдавии. По данным следствия, граждане Молдавии намеревались нелегально перевезти украинцев через Днестр, на какое-то время разместить их на территории республики, а затем переправить в Румынию.

"Проведены обыски, двое подозреваемых задержаны на 72 часа с изъятием предметов, которые послужат доказательствами по уголовному делу", - отмечается в сообщении. Это уже не первая раскрытая полицией Молдавии организованная в республике преступная схема по переправке украинских уклонистов в страны ЕС. По данным следствия, злоумышленники переправляют их через Днестр на лодках, после чего в их паспортах ставят печать о въезде в Молдавию, что позже помогает беспрепятственно пересекать границы в странах ЕС.

По данным пограничной полиции Молдавии, с начала специальной военной операции в Молдавию с Украины въехали более 650 тыс. беженцев. Большая их часть отправилась в страны ЕС, в республике осталось около 80 тыс. человек, 10 тыс. из них попросили убежища.