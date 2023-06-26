В Москве после массовой драки в полицию доставили более 20 мигрантов

Одного участника потасовки госпитализировали

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Конфликт в Москве на бытовой почве между мужчинами перерос в драку, в результате в полицию для разбирательства доставлены 24 человека. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Сообщение о конфликте между гражданами на улице Березовая Аллея поступило утром в понедельник. Полицейские, прибыв на место, пресекли нарушение. "Предварительно установлено, что между группой граждан на бытовой почве произошел конфликт, переросший в потасовку. Стражами правопорядка были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства 24 человека", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что один участник потасовки госпитализирован. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям участников происшествия.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что, предварительно, массовая драка произошла между мигрантами.