В Минске заочно будут судить обвиняемых в нападении на белорусских дипломатов в Лондоне

Уголовное дело передано Генеральному прокурору для направления в суд

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии передал генеральному прокурору для направления в суд уголовное дело в отношении четырех обвиняемых в нападении на сотрудников белорусской дипмиссии в Лондоне в 2021 году. Об этом сообщил Следственный комитет Белоруссии в своем Telegram-канале.

"Главным следственным управлением Следственного комитета в порядке специального производства окончено предварительное расследование в отношении Боговкова В. С., Зуева М. В., Рябушко С. П., Напреенко А. В., которые в декабре 2021 года в Лондоне совершили нападение на сотрудников дипмиссии возле здания посольства Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - отметили в ведомстве. Уголовное дело передано Генеральному прокурору для направления в суд, добавили там.

Ранее СК сообщал, что Вадим Боговков, Максим Зуев, Александр Напреенко и Сергей Рябушко обвиняются по части 3 статьи 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности) и по части 3 статьи 218 (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) уголовного кодекса. Боговкова и Зуева также обвиняют по части 1 статьи 366 (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) УК Белоруссии.

В декабре 2021 года СК Белоруссии возбудил уголовное дело по факту нападения в Лондоне на белорусских дипломатов. В СК тогда заявили, что нападавшие вели себя "агрессивно и нагло, высказывали угрозы, а также применили насилие в отношении дипломата, которому сломали нос и причинили другие травмы".