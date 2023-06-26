В Ессентуках водитель на иномарке сбила на пешеходном переходе двух школьников

Госпитализация понадобилась одному из мальчиков, второму ребенку оказали разовую помощь

ПЯТИГОРСК, 26 июня. /ТАСС/. Водитель сбила двух школьников на пешеходном переходе в Ессентуках, сообщается в Telegram-канале УГИБДД по Ставропольскому краю.

"По предварительным данным, 26 июня около 15:30 мск на улице Энгельса водитель автомобиля Hyundai i30 не предоставила преимущество в движении и допустила наезд на 9-летних школьников, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Госпитализация понадобилась одному из мальчиков, у него перелом ноги. Второму ребенку оказана разовая помощь.

"За рулем иномарки находилась 47-летняя местная жительница, которая была трезва, за последние 2 года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась", - отмечает ведомство.