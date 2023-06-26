26 июня, 16:08,
обновлено 26 июня, 16:39

Росавиация закрыла аэропорт Минвод из-за дефекта на взлетно-посадочной полосе

Антон Подгайко/ ТАСС
Аэропорт, Минеральные Воды
© Антон Подгайко/ ТАСС

Самолеты, которые должны были приземлиться в этом аэропорту, пока направляются в соседние города

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Аэропорт города Минеральные Воды закрыт из-за обнаружения незначительного дефекта, его устранение и готовность полосы к использованию ожидаются около 23:00 26 июня, говорится в сообщении Росавиации.

Самолеты, которые должны были приземлиться в этом аэропорту, пока направляются в соседние города.

"В 17:59 по московскому времени в аэропорту Минеральные Воды произошло разрушение незначительный площади бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочный полосы. <…> В целях обеспечения безопасности полетов аэропортом Минеральные Воды принято решение временно приостановить прием и выпуск воздушных судов. Самолеты, следовавшие в Минеральные Воды, перенаправлены в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь",- отмечается в сообщении. 

Как пояснили в Росавиации, вероятной причиной образования дефекта стала высокая температура наружного воздуха в районе аэропорта, в результате чего произошло расширение в покрытии ВПП.

" Аэропортовые службы приступили к восстановлению выявленного дефекта. Все необходимые меры для устранения дефектов на взлетно-посадочной полосе и возобновления полетов уже приняты. Эксплуатационную готовность взлетно-посадочной полосы ожидается восстановить к 23:00 часам по московскому времени", - отметили в Росавиации. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
© Информационное агентство ТАСС
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