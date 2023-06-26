В Ростове-на-Дону произошел пожар на территории зоопарка

С территории учреждения эвакуируют животных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Возгорание произошло на территории зоопарка в Ростове-на-Дону, спасатели выехали на место происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Пожар произошел на территории зоопарка в Ростове-на-Дону, спасатели выехали на место происшествия - Зоологическая, 3", - говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что произошло возгорание кровли административного здания. Площадь пожара составила достигла 300 кв. м. С территории учреждения эвакуируют животных.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Дальнейшая угроза распространения огня отсутствует.

В региональном главке МЧС также уточнили, что пожару присвоен второй ранг сложности. К тушению огня привлечены 48 человек и 17 единиц техники.

Зоопарк в Ростове-на-Дону - один из крупнейших в России и Европе. Весь территориальный комплекс представляет собой место отдыха в городской черте общей площадью 56,97 га.