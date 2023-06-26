26 июня, 16:10,
обновлено 26 июня, 16:31

В Ростове-на-Дону произошел пожар на территории зоопарка

Эрик Романенко/ ТАСС, архив
© Эрик Романенко/ ТАСС, архив

С территории учреждения эвакуируют животных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Возгорание произошло на территории зоопарка в Ростове-на-Дону, спасатели выехали на место происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Пожар произошел на территории зоопарка в Ростове-на-Дону, спасатели выехали на место происшествия - Зоологическая, 3", - говорится в сообщении. 

В ведомстве также уточнили, что произошло возгорание кровли административного здания. Площадь пожара составила достигла 300 кв. м. С территории учреждения эвакуируют животных.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Дальнейшая угроза распространения огня отсутствует. 

В региональном главке МЧС также уточнили, что пожару присвоен второй ранг сложности. К тушению огня привлечены 48 человек и 17 единиц техники. 

Зоопарк в Ростове-на-Дону - один из крупнейших в России и Европе. Весь территориальный комплекс представляет собой место отдыха в городской черте общей площадью 56,97 га. 

Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
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