26 июня, 16:26

В Москве умер мальчик, которого сверстник облил бензином и поджег на детской площадке

Обвиняемый в поджоге сверстника подросток стоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних за антиобщественное поведение

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Мальчик, которого сверстник облил бензином и поджег на детской площадке на юго-западе Москвы, умер в больнице. Об этом журналистам сообщили в столичной прокуратуре.

"Пострадавший подросток скончался в медицинском учреждении. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Москвы", - говорится в сообщении.

Вечером 5 июня на детской площадке в Чечерском проезде подросток облил легковоспламеняющейся жидкостью сверстника и поджег его. Пострадавший с множественными ожогами был госпитализирован. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что обвиняемый в поджоге сверстника подросток стоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних за антиобщественное поведение.

Подросток арестован. 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация