В Москве умер мальчик, которого сверстник облил бензином и поджег на детской площадке

Обвиняемый в поджоге сверстника подросток стоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних за антиобщественное поведение

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Мальчик, которого сверстник облил бензином и поджег на детской площадке на юго-западе Москвы, умер в больнице. Об этом журналистам сообщили в столичной прокуратуре.

"Пострадавший подросток скончался в медицинском учреждении. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Москвы", - говорится в сообщении.

Вечером 5 июня на детской площадке в Чечерском проезде подросток облил легковоспламеняющейся жидкостью сверстника и поджег его. Пострадавший с множественными ожогами был госпитализирован. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что обвиняемый в поджоге сверстника подросток стоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних за антиобщественное поведение.

Подросток арестован.