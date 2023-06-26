Пассажир выжил после падения на жесткий путь на станции "Тушинская" в метро Москвы

Состояние мужчины и степень полученных травм уточняется

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Пассажир выжил после падения под прибывающий поезд на станции метро "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в экстренных службах.

"Инцидент произошел на станции метро "Тушинская". Пассажир упал под прибывающий поезд. Движение было остановлено, мужчину достали и передали медикам. Его состояние и степень полученных травм уточняется", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС факт падения человека на жесткий путь. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщалось, что интервалы движения поездов увеличены на Таганско-Краснопресненской линии в понедельник вечером из-за человека на пути. Позже отмечалось, что движение вводится в график.