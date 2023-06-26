26 июня, 16:21

Пассажир выжил после падения на жесткий путь на станции "Тушинская" в метро Москвы

Состояние мужчины и степень полученных травм уточняется

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Пассажир выжил после падения под прибывающий поезд на станции метро "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в экстренных службах.

"Инцидент произошел на станции метро "Тушинская". Пассажир упал под прибывающий поезд. Движение было остановлено, мужчину достали и передали медикам. Его состояние и степень полученных травм уточняется", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС факт падения человека на жесткий путь. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщалось, что интервалы движения поездов увеличены на Таганско-Краснопресненской линии в понедельник вечером из-за человека на пути. Позже отмечалось, что движение вводится в график. 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация