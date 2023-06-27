СК начал расследование незаконного уголовного преследования российских журналистов в Литве

Председатель комитета Сейма Литвы Лауринас Касчюнас ранее сообщил, что литовская Генпрокуратура по его обращению будет расследовать возможное участие Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой и Антона Красовского в "военных преступлениях"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. СК России расследует факт незаконного уголовного преследования российских журналистов в Литве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сегодня сообщалось, что Генеральная прокуратура Литвы начала расследование в отношении ряда российских журналистов. Следственный комитет РФ установит конкретных должностных лиц Генеральной прокуратуры Литовской Республики, принявших незаконное решение об уголовном преследовании граждан России", - говорится в сообщении.

Ранее председатель комитета Сейма (парламента) Литвы Лауринас Касчюнас сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что Генеральная прокуратура Литвы по его обращению будет расследовать возможное участие российских журналистов Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой и Антона Красовского в "военных преступлениях".