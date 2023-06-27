Режиссера Сергея Попова госпитализировали после драки на юге Москвы

Он получил травму головы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Режиссер Сергей Попов пострадал в ходе драки с неизвестными на Варшавском шоссе на юге Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в понедельник на Варшавском шоссе. В результате конфликта, переросшего в драку, пострадал Сергей Попов. Режиссер получил травму головы и был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, другие участники, а также причина конфликта устанавливаются.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что в полицию 27 июня поступила информация о госпитализации мужчины. "По предварительным данным, он получил телесные повреждения 26 июня в ходе конфликта с неизвестными на юге столицы", - сказали в главке, не уточнив подробности.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сергей Попов родился 1974 году. В 2002-м закончил ВГИК. Он известен такими фильмами и сериалами, как "Выхожу тебя искать", "Мосгаз. Дело №8: Западня", "Фурцева", "Кунгур", "Мент в законе" и другие.