В ОАЭ произошел пожар в жилом высотном здании

Погибших и пострадавших нет

ТАСС, 27 июня. Пожар вспыхнул в ночь на вторник в одном из жилых высотных зданий в городе Аджман в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщил новостной портал Al Marsad.

Возгорание произошло около 01:30 по местному времени (00:30 мск) в насчитывающем более 30 этажей жилом доме, который расположен в квартале Абрадж аль-Аджман. Огонь быстро распространился с нижнего уровня, частично уничтожив облицовку здания.

Информация о причинах возгорания не приводится.

Около 4:00 мск пожар был ликвидирован. Как сообщил ТАСС представитель экстренных служб, работающих на месте инцидента, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Жителей, эвакуированных из здания во время пожара, разместят в нескольких гостиницах города.

В новость внесены изменения (4:12 мск) - добавлена информация о пострадавших и ликвидации пожара.