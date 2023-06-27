В США на гоночной трассе погиб миллиардер Краун

Глава инвестиционной фирмы Henry Crown and Company в ходе заезда на трассе Aspen Motorsports Park не справился с управлением и врезался в барьер безопасности, сообщает The Colorado Sun

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Американский миллиардер Джеймс Краун погиб в воскресенье в аварии на гоночной трассе в штате Колорадо в свой день рождения в возрасте 70 лет, сообщила газета The Colorado Sun.

По ее сведениям, глава инвестиционной фирмы Henry Crown and Company в ходе заезда на трассе Aspen Motorsports Park не справился с управлением, вылетел и врезался в барьер безопасности. "Официальная причина смерти будет установлена после экспертизы, однако очевидно, что он получил многочисленные травмы", - приводит издание слова офиса судмедэскперта округа Питкин.

Помимо владения бизнесом, который основал его дед, промышленный магнат Генри Краун, Джеймс Краун входил в совет директоров банка JP Morgan Chase, а также был управляющим партнером Aspen Skiing Co. По последним оценкам Forbes, состояние семьи Краун оценивалось в $10,2 млрд.