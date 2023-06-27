В Самарской области в результате ДТП погибли шесть человек

Еще восемь человек пострадали

ТАСС, 27 июня. Шесть человек погибли, еще восемь пострадали в результате аварии в Самарской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

"27 июня 2023-го примерно в 01:30 (00:30 мск) на 110-м км автодороги А-300 произошло столкновение двух автомобилей - минивэна Honda Stepwgn и Hyundai Elantra", - говорится в сообщении. Ранее в главке сообщали о шести погибших в ДТП и шести пострадавших, которые с травмами были доставлены в лечебное учреждение. Позднее ведомство сообщило о восьми пострадавших в аварии.

Уточняется, что госавтоинспекторы оперативно прибыли на место ДТП, оградили место происшествия, оказали помощь пострадавшим, обеспечивают беспрепятственный проезд автотранспорта. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, идет опрос очевидцев.

Позже начальник УГИБДД ГУ МВД России по региону Юрий Некрасов озвучил предварительную причину произошедшего.

"Произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai под управлением гражданина Республики Кыргызстан и минивэна Honda, зарегистрированного за пределами Российской Федерации. По предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда легкового автомобиля Hyundai на полосу встречного движения. В результате данного столкновения водитель легкового автомобиля и четыре пассажира - все граждане других государств - получили смертельные травмы. Один пассажир минивэна Honda также скончался на месте происшествия. Еще восьмерым - одному водителю и семи пассажирам в данный момент оказывается медицинская помощь", - сказал Некрасов на видео, опубликованном пресс-службой областного ГУ МВД.

Он уточнил, что в данный момент сотрудники Госавтоинспекции организовали объезд участка трассы.

В прокуратуре Самарской области сообщили, что по факту ДТП начата проверка. "Прокуратурой Большеглушицкого района области организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц", - сообщили в надзорном ведомстве.

В новость внесены изменения (4:08 мск) - приведены новые данные о количестве пострадавших.