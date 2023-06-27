Пострадавшего при пожаре на судне в Приморье перевели из реанимации в обычную палату

По словам председателя Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николая Суханова, 29 июня планируется выписка госпитализированных и отправка их в Манилу

ВЛАДИВОСТОК, 27 июня. /ТАСС/. Пострадавшего при пожаре на судне Beks Force у берегов Приморья третьего механика перевели из реанимации в обычную палату и в ближайшие дни планируют отправить домой, сообщил ТАСС во вторник председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

"Вчера доставили трех механиков - старшего, второго и четвертого - в больницу, у них те же симптомы, что и у первых двух пострадавших, но они наглотались чуть меньше дыма. С ними работают врачи, назначены капельницы. Сегодня выписали из реанимации в обычную палату третьего механика, у него улучшение. На четверг, 29 число, планируем выписку их всех и отправку в Манилу", - сообщил Суханов.

23 июня Суханов сообщал ТАСС, что представители профсоюза побывали в больнице, куда ранее доставили двух пострадавших при пожаре. Одного из них уже направили в Манилу, он поправился, другой - третий механик - находился в реанимации. Еще три члена экипажа, которые ранее не были госпитализированы, позже почувствовали себя плохо, в понедельник их буксиром доставили на берег.

Электромеханик, которого ранее отправили в Манилу, уже дома, добавил собеседник. Судно продолжает дрейфовать в районе порта Находка. Представители судовладельца находятся на борту и определяют его дальнейшую судьбу. В Находке назначен представитель страховой компании, поэтому, отметил Суханов, проблем с покупкой билетов и выплатой зарплаты нет.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю 16 июня сообщала, что в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в акватории Японского моря в 85-м км южнее Находки произошел пожар на иностранном сухогрузе под флагом Маршалловых Островов, который следовал из Китайской Народной Республики в порт Восточный. Пострадали два человека, они были эвакуированы.

Экипаж сухогруза составляет 24 человека, все они - граждане Филиппин и Турции. Судно построено в 2005 году, его длина составляет 288,97 м, ширина - 45 м, судовладелец - турецкая компания.