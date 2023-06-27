Президент Колумбии наградил участников операции по спасению пропавших в джунглях детей

Густаво Петро назвал совместную операцию, в которой участвовали военные и коренные жители, "началом нового этапа национального взаимопонимания"

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июня. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро в понедельник наградил медалями военных и представителей коренных народов за участие в операции по поиску четырех детей, пропавших в джунглях после авиакатастрофы. Как сообщила пресс-служба администрации главы государства, награды была также удостоена служебная собака.

"В общей сложности были награждены 52 служащих объединенного командования специальных операций и спасательных подразделений ВВС Колумбии, 9 представителей организаций коренных народов, 6 учреждений и кинолог с собакой, которые были частью этого подвига", - говорится в сообщении.

На церемонии Петро назвал совместную операцию, в которой участвовали военные и коренные жители, "началом нового этапа национального взаимопонимания". "Был установлен мост между государством и коренными общинами", - считает глава государства.

Дети находились на борту самолета Cessna 206, разбившегося 1 мая в зоне тропических лесов. 15 мая военные нашли воздушное судно и тела трех взрослых. 9 июня президент Колумбии сообщил об обнаружении детей живыми. Младшему из них на момент крушения самолета было 11 месяцев, старшей - 13 лет.