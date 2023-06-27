В Хабаровском крае площадь лесных пожаров превысила 2,7 тыс. га

За последние сутки она увеличилась на 400 га

ХАБАРОВСК, 27 июня. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в Хабаровском крае тушат возгорания на площади, превышающей 2,7 тыс. га, сообщается во вторник в Telegram-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"На территории Хабаровского края зарегистрированы восемь пожаров на общей площади 2 741 га", - говорится в сообщении. Одно возгорание локализовано на площади 45 га.

Как уточнили ТАСС в министерстве, несколько пожаров тушат в Охотском районе Хабаровского края на разном удалении от поселения Новая Иня. Крупный пожар на площади свыше 2,4 тыс. га ликвидируют в 97 км от села Аим в Аяно-Маском районе.

В понедельник фиксировались возгорания на площади 2,3 тыс. га.

За сутки потушить удалось два возгорания на 7 га. Сейчас на пожарах работает 91 человек, задействованы 10 единиц техники, 3 воздушных судна.

Всего с начала пожароопасного сезона произошло 319 пожаров на общей площади свыше 177,2 тыс. га.