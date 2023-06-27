В Японии арестовали актера театра "Кабуки" по подозрению в содействии самоубийству

Следствие предполагает, что Энноскэ Итикава помог совершить суицид своим родителям

ТОКИО, 27 июня. /ТАСС/. Токийская полиция арестовала во вторник одного из самых известных актеров японского национального театра "Кабуки" Энноскэ Итикаву по подозрению в содействии самоубийству его 75-летней матери. Об этом сообщил телеканал TBS.

Следствие подозревает также, что Итикава помог и своему 76-летнему отцу, также известному в стране актеру "Кабуки", совершить самоубийство вместе с матерью.

Их тела 18 июня обнаружил менеджер семьи в их доме в одном из престижных токийских районов. Тела отца и матери находились в комнате на втором этаже, а сам Итикава в полубессознательном состоянии был найден в шкафу подвального помещения. Его госпитализировали, а во вторник он был доставлен из больницы в одно из полицейских управлений Токио.

47-летний Итикава - признанная звезда сложившегося в XVII веке театра "Кабуки", в котором играют только мужчины. Его спектакли представляют собой сложный синтез драмы, музыки, пения и танца. Пьесы для "Кабуки" писали лучшие литераторы феодальной Японии.

Спектакли с Итикавой привлекали большое внимание зрителей. Он известен попытками модернизировать искусство "Кабуки", привнести в него современные мотивы. Итикава также успешно снимался в телевизионных сериалах.