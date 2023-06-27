Во Владивостоке из-за аварии без света остались более 16 тыс. квартир

Прокуратура города организовала проверку по факту отключения электроснабжения

ВЛАДИВОСТОК, 27 июня. /ТАСС/. Авария на подстанциях во Владивостоке привела к отключению подачи электричества в 81 многоквартирный дом на 16 тыс. квартир, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"Прокуратура Владивостока организовала проверку по факту отключения электроснабжения на территории краевой столицы. Около 11:00 (04:00 мск) 27 июня 2023 года в результате аварии на трех подстанциях без электричества остался 81 многоквартирный дом на территориях Первореченского, Советского и Ленинского районов города Владивостока. Коммунальная услуга не предоставляется свыше 16 тыс. абонентов", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что аварийные бригады сетевой организации приступили к устранению поломок.