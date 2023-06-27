Бывший подмосковный полицейский приговорен к 11 годам колонии за взятку колесными дисками

Общая сумма взятки составила более 1,3 млн рублей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Бывший начальник подразделения органов внутренних дел по Московской области осужден за получение взятки, в том числе колесными дисками для автомобиля. Тверской районный суд Москвы приговорил его к 11 годам заключения. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

"Приговором Тверского районного суда Москвы подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что подсудимый, являясь начальником одного из подразделений органов внутренних дел по Московской области, получал взятки в виде денег и колесных дисков для автомобиля за оказание общего покровительства и попустительство по службе в интересах двоих взяткодателей. Общая сумма, полученная преступным путем, составила более 1,3 млн рублей.

Следователи провели более 30 допросов и очных ставок, а также обыски. Один из взяткодателей приговорен к трем годам лишения свободы условно.

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