В Астрахани экс-замдиректора судостроительной организации приговорили к 6 годам колонии

Его признали виновным в мошенничестве на сумму свыше 24 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Икрянинский суд в Астраханский области приговорил бывшего замдиректора судостроительной организации в Астрахани, признанного виновным в мошенничестве в особо крупном размере на сумму свыше 24 млн рублей, к шести годам колонии общего режима. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные СУ СК России по Астраханской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении заместителя генерального директора по экономике и финансам судостроительной организации и начальника одного из отделов, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Приговором суда бывшему заместителю генерального директора судостроительной организации назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, начальнику отдела в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой наказания", - говорится в сообщении с уточнением, что уголовное дело поддерживала прокуратура Икрянинского района региона.

Следствием и судом установлено, что заместитель генерального директора вступил в преступный сговор с начальником отдела финансов, после чего в нарушение установленного порядка проведения закупочных процедур перечислил в адрес их знакомого предпринимателя, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, денежные средства в размере более 24 млн рублей за оказание услуг по организации питания и приобретению песка, которые фактически не оказывались.

Индивидуальный предприниматель обналичил и распределил незаконно полученные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности. В настоящее время ущерб возмещен в полном объеме, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в Астрахани в отношении заместителя генерального директора, начальника отдела судостроительной организации и индивидуального предпринимателя, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального управления СК с УФСБ и УМВД России по Астраханской области.