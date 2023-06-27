Поиски мальчика продолжаются, в последний раз его видели утром 26 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после пропажи ребенка. В последний раз его видели утром 26 июня, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону во вторник.

"Утром 26 июня 2023 года малолетний мальчик 2017 года рождения ушел в неизвестном направлении с места своего проживания в квартире дома по улице Симферопольской в Екатеринбурге. С этого момента информации о его местонахождении не имеется. По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбурга СУ СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, поиски ребенка продолжаются. Одновременно проводится комплекс необходимых следственных и оперативных мероприятий. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК.

В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга добавили, что в поиске мальчика задействованы более 300 представителей полиции и служебные собаки. Отрабатываются все возможные варианты местонахождения, значительно расширен круг поисковой операции. "Поиски будут вестись до тех пор, пока ребенок не будет найден", - отметили в ведомстве.

По данным местных СМИ, мальчик живет в приемной семье, его мать лишена родительских прав, а отец находится в колонии. Также, по словам опекуна, у ребенка имеется психическое расстройство.