СМИ: найдено тело погибшего при взрыве дома в Париже 21 июня

Как сообщил телеканал BFM, оно "пока не опознано"

ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело человека, погибшего при взрыве в школе дизайна в центре Парижа 21 июня. Об этом сообщил во вторник телеканал BFM.

По данным телеканала, "тело пока не опознано". 57-летняя преподавательница этого учебного заведения числилась единственным человеком, пропавшим без вести после взрыва.

Взрыв произошл 21 июня около 16:55 (17:55 мск) в старинном четырехэтажном здании на улице Сен-Жак, где располагалась школа дизайна "Американская академия в Париже". Здание полностью обрушилось, как уточняет телеканал BFM, пострадали 58 человек. Среди причин произошедшего парижская прокуратура называет нарушение правил техники безопасности и "неосторожность отдельных лиц".