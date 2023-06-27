27 июня, 13:33

Почти 50 мигрантов оштрафованы в ходе рейда транспортной полиции в Москве

С каждого правонарушителя взыскали штраф в размере 5 тыс. рублей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции задержали на железнодорожной платформе станции Новоподрезково в Москве и доставили в отдел полиции более 180 человек в ходе рейда по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, почти 50 мигрантов были оштрафованы на 5 тыс. рублей.

"Во время одного из рейдов транспортными полицейскими во взаимодействии с сотрудниками ОМОН Росгвардии с железнодорожной платформы станции Новоподрезково в линейный отдел были доставлены более 180 иностранных граждан для проверки законности их нахождения на территории РФ", - сказали в пресс-службе.

В МВД добавили, что за нарушение режима пребывания в России, а также правил въезда в страну к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ привлечены 48 мигрантов. "На каждого правонарушителя наложен и уже взыскан штраф в размере 5 тыс. рублей", - добавили в ведомстве.

Кроме того, полицейские выявили и привлекли к ответственности (ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ) гражданина одной из среднеазиатских республик, который ранее не исполнил решения суда об административном выдворении. В настоящее время он помещен в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве.

Проверочные мероприятия проводились в рамках операции "Нелегал-2023". 

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