В Астраханской области арестовали мужчину, незаконно хранившего оружие и боеприпасы

Он заявил, что это его хобби, противоправный характер которого он осознавал

АСТРАХАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Житель Наримановского района Астраханской области незаконно изготавливал и хранил оружие и боеприпасы. В его отношении возбудили пять уголовных дел, его заключили под стражу, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе областного УМВД.

"В ходе проведения оперативных-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Наримановскому району совместно коллегами из УФСБ России по Астраханской области выявлен факт незаконного изготовления и хранения оружия и боеприпасов местным жителем 1975 года рождения. В ходе неотложного обыска по месту жительства полицейскими обнаружен и изъят самодельный обрез гладкоствольного ружья калибра 16 мм и 66 патронов к нему. Во время обыска гаража астраханца были обнаружены боеприпасы промышленного изготовления: ручная граната РГД-5 и взрыватель к ней", - говорится в сообщении.

Сотрудникам полиции также удалось установить местонахождение двух схронов вблизи гаражного кооператива подозреваемого, в котором находились два охотничьих карабина с магазинами, почти 400 патронов, тактические перчатки, самодельный патронташ, а также другие боеприпасы. Задержанный пояснил, что изготавливал и хранил оружие, так как это его хобби, противоправный характер которого он осознавал. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.