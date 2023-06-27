В Новосибирске пьяные мигранты избили полицейского, заступившегося за местного жителя

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что участников конфликта задержали и доставили в отдел полиции

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Полицейского, заступившегося за местного жителя в Новосибирске, избили во дворе дома. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами у дома по улице Малыгина. По предварительной информации, местный житель сделал замечание группе граждан за то, что они причинили телесные повреждения его собаке. На помощь мужчине вышел сотрудник отдела полиции. Он потребовал прекратить противоправные действия. При себе у полицейского был травматический пистолет, из которого он произвел несколько выстрелов вверх. Нападавшие не отреагировали на требования сотрудника и нанесли ему телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе.

Пострадавшие обратились за помощью в медицинское учреждение. Полицейские выдали им направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью. В ходе разыскных мероприятий остальные участники конфликта были задержаны, доставлены в отдел полиции и опрошены. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято решение в установленном законом порядке.