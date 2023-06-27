Замдиректора школы в Орловской области обвинили в халатности после гибели двух детей

Во время соревнований по туризму и краеведению в регионе утонули двое детей

ТАСС, 27 июня. Заместителя директора по воспитательной работе одной из общеобразовательных школ Залегощенского района Орловской области обвинили в халатности после гибели при купании двух детей во время соревнований по туризму и краеведению. Ей предъявили обвинение, сообщила во вторник пресс-служба регионального следственного управления СК России.

"Следственными органами СК России по Орловской области предъявлено обвинение заместителю директора по воспитательной работе одной из общеобразовательных школ Залегощенского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что при организации соревнований по туризму и краеведению среди обучающихся обвиняемая ненадлежащим образом исполняла свои обязанности. "Это выразилось в отсутствии контроля за передвижением обучающихся и допущении их самовольного купания в необорудованном для этих целей месте. Так как купание осуществлялось в отсутствие лиц, способных оказать помощь по спасению несовершеннолетних, 18 июня двое несовершеннолетних погибли в процессе купания", - отметили в пресс-службе.

В отношении обвиняемой избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.