Информация о минировании Останкинской телебашни не подтвердилась

Представители оперативных служб завершили обследование здания, угроз не обнаружено

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сообщение от неизвестных о минировании Останкинской телебашни не нашло подтверждения. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе башни.

"Обследование завершено, угроз не обнаружено, составлен акт осмотра. Представители оперативных служб убыли с объекта", - сказал собеседник агентства.

За последние сутки это второй случай анонимного сообщения с угрозой взрыва. Накануне неизвестный сообщал про "минирование" Останкинской телебашни и телецентра "Останкино", сообщения также оказались ложными.