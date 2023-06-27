27 июня, 14:23

Суд в Саратовской области отправил под стражу мужчину, ранившего полицейского ножом

Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение

САРАТОВ, 27 июня. /ТАСС/. Суд отправил под стражу 46-летнего мужчину, которого обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника полиции в Энгельсе Саратовской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура города Энгельса поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 46-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 25 июня мужчину задержали за административное правонарушение. В автомобиле сотрудников полиции злоумышленник не менее двух раз ударил ножом в шею сотрудника патрульно-постовой службы МУ МВД России "Энгельсское". Как сообщалось ранее, в результате пострадавшего госпитализировали.

Мужчину обвинили по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, добавили в прокуратуре. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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