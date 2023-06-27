В Петербурге после пожара в жилом доме погиб один человек

Еще двое госпитализированы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Один человек погиб, двое госпитализированы в результате пожара в четырехкомнатной квартире в жилом доме на юге Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

"В четырехкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 10 кв. м. В 16:43 пожар ликвидирован. В результате пожара погиб один человек и пострадали два человека, госпитализированы в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии по адресу: Фрунзенский район, улица Турку, дом 9, корпус 1, поступила 27 июня в 16:25 мск. В ликвидации возгорания было задействовано от МЧС 3 единицы техники и 15 человек личного состава.