В Донецке сообщили о гибели женщины в Петровском районе при обстреле со стороны ВСУ

Как отметил мэр города Алексей Кулемзин, смерть наступила до прибытия скорой помощи

ДОНЕЦК, 27 июня. /ТАСС/. Женщина погибла в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Петровского района Донецка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате варварского обстрела Петровского района со стороны украинских карателей погибла женщина. Смерть наступила до прибытия скорой помощи. Личность погибшей устанавливается", - отметил мэр.

По данным мэра, ранена 66-летняя жительница этого же района.

Ранее сообщалось, что также при обстреле пострадал мужчина 1955 года рождения. Во вторник с 09:00 до 21:00 мск Донецк 16 раз подвергся обстрелам со стороны ВСУ. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов было выпущено 86 снарядов калибра 155 мм.