В Италии заявили, что внимательно следят за ситуацией с задержанием топ-менеджера в Москве

В правоохранительных органах ранее сообщили, что Джованни Ди Масса был задержан с пакетом мефедрона

РИМ, 27 июня. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во вторник заявил, что власти страны "внимательно следят" за ситуацией с задержанием в центре Москвы топ-менеджера итальянской энергетической компании ISS International Джованни Ди Массы.

"Мы внимательно следим, посмотрим, что произойдет", - приводит его слова агентство ANSA.

Ранее ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что Ди Масса был задержан в центре Москвы с пакетом мефедрона. По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Наказание предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Ди Масса является топ-менеджером международной корпорации ISS International, которая работает в нефтегазовом и энергетическом секторах.