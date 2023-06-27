В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти женщины при пожаре

Площадь возгорания составила 10 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины в результате пожара в четырехкомнатной квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила во вторник вечером пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

"Следственным отделом по Фрунзенскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту пожара, произошедшего 27 июня 2023 года в одной из квартир дома № 9, корпус 1 по улице Турку, в результате которого погибла женщина 1953 года рождения, еще одна женщина госпитализирована в медицинское учреждение города", - говорится в распространенном сообщении.

Проводится осмотр места происшествия, в том числе с участием специалиста в области судебной медицины, сотрудников МЧС России Петербурга. Кроме того, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по городу сообщала, что в результате пожара погиб один человек, а госпитализированы двое. Возгорание произошло в четырехкомнатной квартире в многоэтажном доме на юге Петербурга на площади 10 кв. м.