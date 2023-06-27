В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по Лисичанску из РСЗО HIMARS

Как отметили в силовых структурах региона, есть разрушения

ЛУГАНСК, 27 июня. /ТАСС/. Украинские военные нанесли ракетный удар по жилому сектору Лисичанска, использовались, предположительно, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили журналистам в силовых структурах ЛНР.

"По Лисичанску выпущено несколько ракет. Предположительно, это РСЗО HIMARS. Есть разрушения. Информация о жертвах устанавливается", - рассказал представитель одного из силовых ведомств.

Украинские войска за год выпустили по территории ЛНР почти 800 ракет из РСЗО HIMARS, в результате обстрелов погибли более 90 жителей республики.