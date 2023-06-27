В Архангельской области ввели особый противопожарный режим

Он будет действовать до 4 июля

ТАСС, 27 июня. Особый противопожарный режим объявлен в Архангельской области в связи с повышением пожарной опасности в лесах и в целях усиления пожарной безопасности. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Цыбульский, сообщает пресс-служба регионального правительства во вторник.

"С сегодняшнего дня и до 4 июля вводится ряд ограничений на пребывание людей в лесах, въезд в леса транспортных средств, а также проведение определенных видов работ. Запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора, за исключением работ, проводимых по противопожарному обустройству лесов. Профильное министерство создало мобильные группы, которые проводят рейды и патрулируют леса", - приводятся в сообщении слова Цыбульского.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, также приняты меры по усилению противопожарной пропаганды и агитации среди населения. Кроме того, за нарушение правил особого противопожарного режима грозит административный штраф в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.