В Нижегородской области загорелись пять автобусов и "Газель"

В тушении пожара задействовали 18 человек и 5 единиц техники МЧС

ТАСС, 27 июня. Пять автобусов и "Газель" повреждены огнем в городе Выкса Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Сообщение о происшествии поступило огнеборцам около 18:00. В результате огнем в разной степени повреждены пять автобусов и "Газель", - сообщили в управлении МЧС.

По данным ведомства, причиной возгорания стала "неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства". В тушении пожара были задействованы 18 человек личного состава и 5 единиц техники МЧС.