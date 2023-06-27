Рогов сообщил о взрывах в Запорожье и его пригороде

В подконтрольных украинским властям районах Запорожской области в тот момент действовала воздушная тревога

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Несколько взрывов раздалось в подконтрольном Киеву городе Запорожье и его пригороде. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Запорожье громко!" - написал он в Telegram-канале. Рогов уточнил, что в городе произошло два взрыва.

"В ближайшем пригороде оккупированного нацистами города Запорожья прозвучало не менее пяти взрывов", - уточнил он.

В то время, когда в Запорожье и пригороде произошли взрывы, в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области действовала воздушная тревога. Позже ее отменили.