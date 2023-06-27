В пригороде Парижа после убийства водителя полицейским произошли беспорядки

Молодой человек отказался остановиться для проверки документов

ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. Семь человек задержаны в парижском пригороде Нантер, где начались беспорядки после того, как полицейский застрелил 17-летнего водителя, отказавшегося подчиниться требованиям правоохранителей. Об этом сообщает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на данные префектуры.

По его информации, группа людей начала поджигать урны и мусорные баки на улицах коммуны, также они устроили потасовку с прибывавшими на место происшествия сотрудниками правоохранительных органов. Полиция применила слезоточивый газ. Также сгорели два автомобиля.

Причиной для беспорядков послужил инцидент с участием 17-летнего водителя. Молодой человек за рулем Mercedes отказался подчиниться требованиям полицейских остановиться для проверки документов. Когда им удалось остановить его, один из правоохранителей направил табельное оружие на водителя, а второй просил его выйти из машины. Молодой человек нажал на газ, в этот момент полицейский выстрелил ему в грудь, после чего машина проехала 10 метров и врезалась в столб. Водитель погиб на месте.

По данным правоохранительных органов, 17-летний Наэль уже не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за нарушений правил дорожного движения и вождение без прав. Помимо него в машине были два пассажира, один уже задержан, второй объявлен в розыск.

Полицейский, который произвел выстрел, задержан по подозрению в умышленном убийстве, проводится внутренняя проверка. Одновременно прокуратура Нантера начала расследование в связи с "отказом подчиниться" требованиям сотрудников правоохранительных органов и "попыткой убийства представителя власти". Семья погибшего подала три жалобы, в том числе на "публичную клевету в письменном виде". Последнее связано с публикацией выдержек из полицейского рапорта, в котором утверждалось, что молодой человек за рулем собирался их убить, задавив своим автомобилем.