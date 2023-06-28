В Амурской области в лесу пропал 11-летний мальчик

Ребенок пропал в лесу в районе реки Малый Урил, во время охоты с отцом

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Кинологи и спасатели МЧС России отправились на поиски 11-летнего мальчика, который пропал в лесу в Амурской области во время охоты с отцом. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

Мальчик пропал в лесу в районе реки Малый Урил. За помощью к спасателям обратился отец ребенка. По его словам, они вместе отправились на охоту, мальчик отошел в лес и потерялся. "На поиски 11-летнего ребенка отправились спасатели и кинологи МЧС России. Мальчика будут искать на земле, с воздуха и воды. К поисково-спасательной операции привлечены также сотрудники полиции и волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время к поискам пропавшего ребенка привлекается 32 человека и 8 единиц техники МЧС России, в том числе высокопроходимая техника, беспилотные летательные аппараты и квадроцикл.