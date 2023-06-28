Глава Псковской области назвал имена летчиков, погибших при попытке мятежа ЧВК "Вагнер"

Умерли подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Двое военнослужащих из Псковского территориального гарнизона оказались среди погибших в ходе событий 24 июня летчиков, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

"События выходных надолго останутся в нашей памяти: на наших глазах вспыхнул и быстро прогорел вооруженный мятеж, который грозил перерасти в братоубийственный конфликт с большим количеством жертв. Беда прошла мимо, тонкая, профессиональная, дипломатичная работа целого ряда ведомств спасла сотни, если не тысячи жизней, но жертвы все же были - те самые герои-летчики, о которых говорил президент. Среди них были военнослужащие Псковского территориально гарнизона, экипаж Ка-52 - подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников", - сказал он.

Ведерников принес соболезнования семьям погибших.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что российские власти окажут полную поддержку семьям погибших летчиков, которые с честью выполнили свой долг и погибли в результате мятежа.