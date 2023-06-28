СМИ: число жертв обрушения дома в Египте возросло до девяти

Еще четыре человека пострадали

ТАСС, 28 июня. Число жертв обрушения 13-этажного здания в городе Александрия на севере Египта возросло до девяти. Об этом в среду сообщает египетская газета Al-Ahram.

Ранее сообщалось о трех погибших.

По данным газеты, еще четыре человека пострадали. Спасательная операция продолжается.

13-этажное здание обрушилось в районе Монтаза египетского города Александрия 26 июня. По данным СМИ, на каждом этаже здания было пять квартир. Сведения о количестве жильцов разнятся. Городские власти заверяют, что дом некоторое время назад был передан ремонтно-строительному управлению Александрии. Очевидцы же утверждают, что в нем проживали несколько семей выходцев из Судана.

Египетская прокуратура начала расследование обстоятельств ЧП, в следственные органы доставлен владелец дома.

Как сообщило генеральное консульство России в Александрии, информации "относительно наличия среди пострадавших граждан России к настоящему моменту не поступало".