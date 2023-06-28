В Новосибирске без света из-за непогоды остались более 11 тыс. человек

На месте аварии работает оперативная бригада

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Более 11 тыс. человек остались без электричества в Кировском и Ленинском районах в Новосибирске из-за сильных дождей и ветра. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Региональные электрические сети" в среду.

"Сегодня ночью в Кировском и Ленинском районе сильный порывистый ветер и дождь, о котором вчера предупредили синоптики, стали причиной отключения электроэнергии. В результате неблагоприятных погодных условий произошло аварийное отключение 40 трансформаторных подстанций и 12 социально-значимых объектов. Без электричества остались более 11 тыс. человек", - говорится в распространенном сообщении.

Сейчас на месте аварии работает оперативная бригада.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области ожидается усиление ветра до 22 м/с, которое будет сопровождаться сильными дождями, ливнями и градом.