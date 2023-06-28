Во Владивостоке устанавливают личности всех подозреваемых в стрельбе в жилом районе

В результате инцидента пострадали четыре человека

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Полиция Владивостока устанавливает личности всех подозреваемых в произошедшей во вторник на Днепровской улице стрельбе, в результате которой пострадали четыре человека. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале УМВД по Приморскому краю.

"В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей, местонахождения и задержание подозреваемых", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в полиции, предположительно, стреляли из помпового ружья.

В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС сообщили, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

"После инцидента со стрельбой четыре человека доставлены в одну из больниц Владивостока. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в условиях стационара", - отметили в пресс-службе.

Ранее во вторник перестрелка произошла в районе автозаправочной станции на Днепровской улице. После стрельбы предполагаемые злоумышленники скрылись на автомобиле, уточнили в региональной прокуратуре.